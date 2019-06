„Frösche wichtiger als Sicherheit unserer Kinder“

Aus allen Himmelsrichtungen flatterten zuletzt E-Mails und Briefe unserer Leser zur Initiative „Sicherer Schulweg“ in die Redaktion. Ein Beweis dafür, dass uns allen die Sicherheit der Kinder am Herzen liegt. Groß ist die Sorge und der Wunsch nach einem Zebrastreifen auch in Moos, einem Ortsteil von Matrei in Osttirol