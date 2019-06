Körpermüll, Nasenpopel und der Mist im Weltraum

Nasenrammel, Nasenpopel, Nasenmann?

Ein Kapitel in Laibls brandaktuellem Kinderbuch „So ein Mist!“ (19,95€), das im Tyrolia Verlag erschien, tischt etwa „gesammeltes Körperwissen“ auf. Informative Texte samt Illustration gehen Nasenpopeln nach, lüften das Geheimnis, warum Nägel an Fingern rascher als jene an Zehen wachsen. Ein anderes Kapitel beleuchtet lustig und informativ, wie Lebensmittel haltbar gemacht werden. Oder der Leser schlüpft in die Rolle eines Detektivs, der Geheimes rund um Mammutknochen oder Tierkadaver entschlüsselt.