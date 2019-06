„Zeit vor dem Bildschirm explodiert immer mehr“

Lesen nicht in Gefahr

Pädagogen sollen übrigens am meisten Nutzen aus der Studie ziehen: „Lehrerfortbildungen müssen auf das jugendliche Medienverhalten abgestimmt werden.“ Was viele Lehrer beruhigen wird: Lesen bleibt trotz digitaler Konkurrenz attraktiv. Lernprogramme und Apps werden immer häufiger genutzt. Auch hier ist Lesen als Kompetenz zentral.