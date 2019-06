Bergbahn Kitz: Top-Betrieb mit einem Top-Ergebnis

Für Josef „Sepp“ Burger, den Vorstandsvorsitzenden der Bergbahn AG Kitzbühel, war die gestrige Bilanz-Präsentation eine außergewöhnliche: Es war seine zehnte und zudem die beste aller Zeiten. „Die Bergbahn Kitzbühel steht so gut wie nie zuvor da und wir brauchen keinen Vergleich zu scheuen, im Gegenteil“, betonte er. Seit 2008 leitet Burger die Bergbahn Kitz mit viel Erfolg. In diesem Zeitraum hat der global denkende, innovativ führende und doch so bodenständig gebliebene Topmanager mit einem ausgezeichneten Team von Mitarbeitern die 92 Jahre alte Bergbahn AG zu einer weltweit angesehenen Topmarke gemacht.