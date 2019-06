Schüler konnten wie die Spitzensportler trainieren

In Rif stehen das Ausprobieren und das Kennenlernen einzelner Inhalte in den Bereichen Spitzensporttraining, Sportpsychologie oder Ernährung an vorderster Stelle: den Stars über die Schulter blicken, Trainingseinheiten und wissenschaftliche Tests am eigenen Leib ausprobieren und wertvolle Tipps von den Psychologen und einer Ernährungswissenschafterin. Im Labor des Fachbereichs für Sport- und Bewegungswissenschaften wurde die Kraft in der Beinstreckmuskulatur gemessen. Und beim 60-Meter-Sprint konnten die Schüler die Bodenkontaktzeit jedes einzelnen Schrittes erheben und analysieren. Im Ausdauerlabor wurden der Nutzen einer Spiro-Ergometrie und der Ablauf eines „Wingate-Tests“ erklärt und ausprobiert, während eine Tür weiter den Schülern ein sportpsychologisches Testverfahren, der Reiz-Reaktionstest, gezeigt und natürlich selber ausprobiert wurde. Dieser Test gibt Auskunft darüber, wie schnell Informationen verarbeitet und in motorische Handlungen umgesetzt werden können.