Zug entgleist: Tiroler Familie entging Katastrophe

Haarscharf an einer Katastrophe vorbeigeschrammt ist am Dienstagnachmittag eine Familie in Tirol. Direkt neben deren Haus entgleiste ein Güterzug. Teile der Lärmschutzwände und Steine wurden in den Garten bzw. auf die Terrasse geschleudert. Zum Glück war gerade niemand im Freien.