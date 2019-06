Bullen-Star Lainer wechselt in deutsche Bundesliga

171 Pflichtspiele

Lainer war 2006 vom SV Seekirchen zur U15 der „Roten Bullen“ gewechselt, kam über die Akademie, die Red Bull Juniors, den FC Liefering sowie leihweisen Tätigkeiten beim FC Grödig (2011/12) und SV Ried (2014/15) in Salzburgs A-Team sowie zu bisher 15 Nationalteam-Einsätzen. Für die Salzburger absolvierte der laufstarke Defensivspieler 171 Pflichtspiele, in denen er 13 Tore erzielte und 34 Assists leistete. In den vergangenen Jahren kam er mit Salzburg auf vier Meister- und drei Cup-Titel.