40 Grad! Nächste Hitzewelle aus Sahara rollt an

Hitzealarm in der kommenden Woche über Mitteleuropa! Diese Vorhersage erstaunt selbst abgebrühte Meteorologen: Backofen-Temperaturen aus Afrika sind in Richtung Europa in Anmarsch. Verbreitet sind um die 35 Grad oder sogar mehr möglich. „Somit fallen wohl auch so einige Monatsrekorde. Ob wirklich diese Marke gesprengt wird, lässt sich aus heutiger Sicht noch nicht sagen, da hier viele Komponenten stimmen müssen, damit diese Temperatur in Österreich zu erreichen ist“, so ein Experte von UBIMET. Die Chancen stehen aber gut, dass die 40 Grad fallen.