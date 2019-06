Deal fix! Hummels kostet Dortmund bis zu 38 Mio.

In München war Hummels abkömmlich. Die Bayern haben in den französischen Weltmeistern Lucas Hernandez (Atletico Madrid/80 Mio.) und Benjamin Pavard (VfB Stuttgart/35 Mio.) bereits zwei Spieler gekauft, die in der Innenverteidigung spielen können. Unter Trainer Niko Kovac gilt Niklas Süle zudem als gesetzt.