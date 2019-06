Ärger während einer Indochina-Rundreise

Im November machte Renate K. eine Bus-Rundreise in Indochina, für die sie rund 2800 Euro gezahlt hatte. Dabei stand der Besuch eines Wasserfalls auf dem Programm, der laut Beschreibung ein gemütlicher Ausflug werden sollte. „In Wahrheit war es eine Trekking-Tour, die uns viereinhalb Stunden lang über acht Kilometer durch unwegsames Gelände führte“, so die Niederösterreicherin. Doch darauf waren die mehrheitlich älteren Reisenden weder eingestellt noch ausgestattet. „Ich bin auf dem nassen, rutschigen Weg gestürzt. Der Reiseleiter hat die Wanderung aber nicht abgebrochen“, so Frau K. weiter. Der Bus sei vorher einfach zum Wasserfall gefahren, ohne dass jemand mitfahren durfte. Weil der Reiseveranstalter später eine Entschädigung ablehnte, wandte sich die Leserin an die „Krone“.