Auffahrunfall im Pinzgau

Ein Autolenker aus Deutschland fuhr heute Vormittag auf der B 178 (Loferer Straße) in Richtung Lofer. Im Ortsteil Hallenstein musste der 73-Jährige verkehrsbedingt anhalten. Ein nachkommender Lenker bremste zu spät und krachte in das Heck des 73-Jährigen. Der Deutsche verletzte sich bei dem Unfall unbestimmten Grades. Er wurde mit dem Rettungswagen in das Krankenhaus St. Johann in Tirol gefahren. Seine Beifahrerin, eine 74-jährige Deutsche, sowie der 45-jährige Lenker des anderen Autos blieben unverletzt.