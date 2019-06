Zwei erdähnliche Planeten um nahen Stern entdeckt

Planeten umkreisen Stern in bewohnbarer Zone

Drei Jahr lang haben die Wissenschaftler „Teegardens Stern“ unter die Lupe genommen und dabei die beiden erdähnlichen Planeten entdeckt. „Sie sind nur wenig schwerer als die Erde und befinden sich in der sogenannten bewohnbaren (habitablen) Zone, wo Wasser in flüssiger Form (und damit die Grundlage für Leben, so wie wir es kennen, Anm.) vorhanden sein kann“, so Zechmeister.