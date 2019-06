Wiener Luxushotels um 55.000 Euro betrogen

Nach Flucht in München festgenommen

Die Rechnungen machten jeweils mehrere Tausend Euro aus. Als Rechnungsadresse gab er ein Unternehmen an, dessen Geschäftsführer er Jahre zuvor einmal war. Nach dem Auschecken verschwand der 54-Jährige. Am Ende blieb der Betrag von 55.617,02 Euro offen, wie vonseiten der Staatsanwaltschaft zu entnehmen war. Eine Hoteldirektorin erstattete schließlich im Juli 2017 Anzeige. Der Beschuldigte wurde zwar gleich danach einvernommen, als ihm jedoch eine Frist gegeben wurde, die Rechnungen bis zum nächsten Tag zu zahlen, verschwand er. Erst im Jänner 2019 wurde er am Flughafen München festgenommen und nach Österreich ausgeliefert.