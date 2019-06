Einsatzzentrale für Reiseverkehr wird eingerichtet

Im Hintergrund laufen die Planungen für eine übergeordnete ständige Leitstelle. „Die Einsatzzentrale, bestehend aus Behörde, Polizei und Asfinag, wird das Geschehen an sechs Test-Wochenenden im Sommer im Blick behalten, trifft bei Bedarf Entscheidungen und kümmert sich auch um die Kommunikation“, sagt Landesrat Schnöll und ergänzt: „Das erste Mal wird die Zentrale am 13. Juli eingesetzt. Ich danke Landespolizeidirektor Franz Ruf, dass er uns für die heurigen Test-Wochenenden seine Räumlichkeiten in der Stabsstelle der Landespolizeidirektion zur Verfügung stellt.“