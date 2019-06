Wiener sturzbetrunken auf Motorboot eingeschlafen

„Der Wiener fuhr am Dienstag gegen 16.30 Uhr stark alkoholisiert mit einem Motorboot in Richtung seines Bootshauses. Dort vergaß er jedoch, das Boot zu vertäuen, und schlief am Fahrersitz ein“, schildert ein Polizist. Das Boot wurde in weiterer Folge in den angrenzenden Schilfgürtel getrieben und von einem Feriengast aus dem Schilf gezogen. Der Polizist weiter: „Da der Bootslenker trotz intensiven Weckversuchen nicht aufwachte, verständigte der Feriengast die Wasserrettung.“