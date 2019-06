Mehrere Brandanschläge in Grazer Innenstadt!

Die Anschlagsserie begann laut Polizei um 10.28 Uhr beim Bezirksgericht Graz-West. Ein Mann sei laut Elisabeth Dieber, Sprecherin des Oberlandesgerichts Graz, in das Foyer des Gerichts gekommen und habe eine brennbare Flüssigkeit am Boden versprüht. Dann setzte er diese in Brand, sagte sie. Unmittelbar danach flüchtete der Täter. Die „Stichflamme“ soll bis in den ersten Stock gereicht haben.