Forscher enträtseln Geheimnis des Dackelblicks

Bereits 2013 zeigte eine Studie, dass Hunde in Tierheimen, die die Augenbraue öfter heben, schneller ein neues Zuhause finden. Die Verfasser der neuen Studie nehmen nun an, dass die Menschen im Verlauf der Domestizierung jene Hunde bevorzugten, welche die Brauen-Bewegung beherrschten, und sich um diese Vierbeiner mehr kümmerten. So habe sich das Merkmal dann nach und nach manifestiert.