Ex-UEFA-Präsident Platini 15 Stunden lang verhört

Abgekämpft, müde und mit zerzausten Haaren verließ Michel Platini tief in der Nacht nach dem Verhör-Marathon die Anti-Korruptions-Behörde in Nanterre. Mehr als 15 Stunden hatten die Ermittler den Ex-Fußball-Star und Ex-UEFA-Präsidenten vernommen. „Ich bin gekommen und wurde in Gewahrsam genommen. Das tut weh. Es war viel Lärm um Nichts“, sagte Platini am Mittwoch.