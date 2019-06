Instagram bombardiert 12-Jährige mit Beautyreklame

Was macht Instagram mit dem Frauenbild?

Ein Kritikpunkt, der Instagram mit seiner bisweilen sehr freizügigen Hochglanzwelt schon lange begleitet. Die Plattform verändert mit ihren perfekt in Szene gesetzten Influencer-Girls die Selbstwahrnehmung und das, was in einer Gesellschaft als schön empfunden wird, zeigte erst kürzlich das Experiment eines Fotografen. Er bat Teenager in aller Welt, ein Model per Photoshop so zu verändern, dass es „social-media-gerecht“ wird. Und natürlich ahmten die Teenager ihre Idole nach: große Augen, kleine Nasen, helle Haut - alles für ein paar Likes mehr.