700.000 Österreicher können nicht schwimmen

Bei jedem zweiten Eigenheim-Neubau ist heute ein Pool dabei, sagt der Direktor des Kuratoriums für Verkehrssicherheit (KFV), Othmar Thann. Acht Prozent der Bevölkerung ab fünf Jahren sind deklarierte Nichtschwimmer, sieben von zehn lernen von ihren Eltern. „Das Erlernen von Schwimmfähigkeiten ist von großer Bedeutung“, so Thann. Ein einzelner Schwimmkurs sei im Allgemeinen nicht ausreichend, die Experten empfehlen zwei bis drei. Selbst dann komme es auf die Situation an: Wer im Becken gelernt hat, ist nicht unbedingt den Umständen im Meer, See oder in der Gegenstromanlage gewachsen.