Russe zeigte sich nach Schlägerei selbst an

Am Dienstagabend gerieten in Salzburg-Gnigl ein Russe (21) und eine Deutscher (47) in einem Park aneinander. Der 47-Jährige entriss dem Kontrahenten das Handy, warf es zu Boden und trat auf dieses drauf. Der 21-Jährige geriet daraufhin in Rage und schlug und trat dem Deutschen ins Gesicht. Wenig späte stellte sich der Russe der Polizei und erstattete Selbstanzeige.