Neues Motto, alte Parolen: Trump startet Wahlkampf

Erfolge dank „America-First-Politik“

In der florierenden Wirtschaft erkannte Trump den Erfolg seiner „America-First-Politik“ und der von ihm angezettelten Zollkonflikte. So sei er in einem historischen Schritt gegen die „chronisch unfairen“ Handelspraktiken Chinas vorgegangen. „Das hätte schon vor langer Zeit getan werden sollen. Aber die Tage, an denen amerikanische Jobs und amerikanische Firmen, amerikanische Ideen und Wohlstand gestohlen werden, sind vorbei.“