Was Strache und Kogler gemeinsam haben …

Das Europaparlament scheint als politischer Arbeitsplatz offenbar nicht ganz so beliebt zu sein. Auch Heinz-Christian Strache entschied sich gegen einen Einzug, obwohl ihn satte 45.000 Wähler gerne dort gesehen hätten. Er sollte später erklären, dass er Brüssel nie als seine Wirkstätte gesehen habe, sondern „immer Österreich und Wien“. Hat ihm denn bei seiner Kandidatur niemand gesagt, dass sein zukünftiger Arbeitsplatz in Brüssel und nicht in Wien ist?