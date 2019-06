Verrät Lazaro hier seinen Wechsel zu Inter?

Am Dienstagnachmittag verdichteten sich die Gerüchte, ausgehend von der „Bild“. Lazaro sei sich mit Inter einig. Der Klub soll bereit sein, 25 Millionen Euro Ablöse an Hertha BSC zu überweisen. Die finalen Verhandlungen soll Lazaro-Berater Max Hagmayr am Montag in Berlin geführt haben. „Dazu kann ich nichts sagen“, gibt sich Hagmayr krone.at gegenüber diplomatisch.