Junge Frau angefahren: Lenker fährt einfach davon

Am Dienstag gegen 15 Uhr war die Praktikantin am Weg zu ihrer Arbeitsstelle. Im Kreuzungsbereich der Ossiacher See Bundesstraße und der Niederdorfer Gemeindestraße wurde sie plötzlich von einem Pkw-Lenker angefahren und niedergestoßen. Dabei zog sie sich eine Verletzung am linken Knie zu.