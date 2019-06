Pongauer Bäcker liefert per Mausklick das Brot

Heute, vier Jahre nachdem er die Bäckerei übernommen hat, ist er im Pongau und der Steiermark kein Unbekannter: Die gut 300 Kilo Brot, die er pro Woche mit seinen zwei Gesellen aus heimischen Zutaten herstellt, gibt’s nicht mehr nur in seiner Bäckerei mit Café oder den sieben Billa-Filialen. Seit 2015 bietet der Pongauer einen eigenen Online-Service an, über den die Frühstücks-Semmerl bestellt werden können: „Es wird sehr gut angenommen“, so Kirchgasser. Gut 100 Kunden, vorwiegend aus der Hotellerie, bestellen täglich bis 18 Uhr vor.