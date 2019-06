„Mehr Platz für Talente aus der Bulls-Akademie“

. . . seine Familie: Meine Frau Megan und die beiden Kids Mason (drei Jahre) und Mila - meine Tochter ist in den Play-offs auf die Welt gekommen - sind derzeit in Übersee, in der Nähe von Chicago. Wohin es nach dieser Woche auch für mich wieder geht. Eis-Trainingsstart mit einem Drei-gegen-drei-Turnier ist dann am 7. August.