Zell am See denkt laut über Stadt der Zukunft nach

Bei der IONICA in Zell am See wirbeln Zukunftsvisionen fast so wie die neuesten Drohnen durch die Luft. Veranstalter Sebastian Vitzthum hält zum zweiten Mal seine Plattform für neue Formen der Mobilität ab. Debattiert wird auch über die „Stadt der Zukunft“. Ab Freitag: Viel Action und großes Testen!