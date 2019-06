Beim Reisen den CO2-Fußabdruck reduzieren

Der Klimawandel geht uns alle an und wird insbesondere die derzeit junge Generation treffen. Damit setzt sich das Wiener Social StartUp ReGreenauseinander und hat ganz aktuell eine innovative Lösung für das sensible Problem entwickelt. Die Jungunternehmerhaben die Plattform mindfulflights entwickelt, um Reisenden die Möglichkeit zu geben die eigenen Flug-Emissionen so transparent (United Nations zertifiziert) und nachhaltig wie möglich zu kompensieren und damit Verantwortung für den eigenen CO2-Fußabdruck zu übernehmen.