Degen-Fechter Mahringer überrascht als EM-Fünfter

Im Florettbewerb der Damen kam aus dem österreichischen Team nur Lilli Brugger (38.) in die K.o.-Phase, schied aber in der ersten Runde gegen Ysaora Thibus (FRA/7:15) aus. Freya Cenkerund (46.), Beatrice Kudlacek (49.) und Olivia Wohlgemuth (54.) scheiterten bereits in der Vorrunde.