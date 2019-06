Tsunami-Warnung nach starkem Erdbeben in Japan

Ein Erdbeben der Stärke 6,8 hat am Dienstag den Nordwesten Japans erschüttert. Die Regierung in Tokio gab eine Tsunami-Warnung heraus. Die Meteorologiebehörde des Landes rechnete an der Küste der Präfekturen Ishikawa, Niigata und Yamagata mit Tsunami-Wellen von einem Meter Höhe.