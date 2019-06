„Baumi“ legt einen Frühstart hin

Den Aufstieg in die Bundesliga hat Ried knapp verpasst. Den „Nimbus der Unbesiegbarkeit“ nehmen die Innviertler unter dem Salzburger Coach Gerald Baumgartner aber beim Trainingsauftakt heute, Mittwoch, in die neue Saison mit. Zehn Siege und fünf Remis hat Ried im Frühjahr nach „Baumis“ Amtsantritt gefeiert. Diese 35 Punkte haben nicht gereicht, um Wattens noch abzufangen. Nun starten die „Wikinger“ als einer der ersten Zweitligisten in die neue Saison. „Wenn du Erster werden willst, musst du gleich zu Beginn vorne dabei sein“, meinte Baumgartner zum „Frühstart“. Nur 18 Tage nach dem letzten Saisonspiel trommelt er wieder alle zusammen.