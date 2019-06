Nur vier Dolmetscher für 450 Gehörlose in Kärnten

Ausbildung für Gehörlosen-Dolmetscher in Linz

Im Unterschied zu Familienmitgliedern, die für Gehörlose übersetzen, sind professionelle Dolmetscher neutral. Sie werden nicht nur für Amtswege, beim Arzt und an Schulen sowie Unis dringend gebraucht. In Kärnten gibt es jedoch keine Ausbildungsstelle. Die nächste ist in Graz - bald startet ein Kurs in Linz. Bis Freitag können sich Interessierte hier bewerben.