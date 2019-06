Gewinnen: Karten für Sonnwendfahrt am Wörthersee

Zusätzlich dazu steht das 110-Jahr-Jubiläum des Dampfschiffes Thalia an - und die „kleinen Schwestern“, die Motorschiffe Lorelei und Loretto, feiern auch schon 95 Jahre Dienst am Wörthersee. Dieses besondere Fest unter dem Motto „300 Jahre Schiffsgeschichte am Wörthersee“ wird mit der Sonnwendfahrt gefeiert!