Viel Kunst und Kultur wird in der kleinen Stadt Salzburg mit ihren 155.000 Einwohnern geboten. Was für Einheimische zum Alltag gehört, wird für Besucher zum kreativen Spaziergang: Kunst im öffentlichen Raum. Wie die 14 Stationen des „Walk of Modern Art“. Sie führen zu den schönsten aber auch zu versteckten Plätzen mit Werken von internationalen Künstlern, die sich in ihren Arbeiten mit der Weltkulturerbestadt Salzburg auseinandersetzen. Mit dem „berliner block“ des Österreichers Gerhard Trieb wurde 2017 das 14 und letzte Werk installiert. Wohlbekannt ist die „Sphaera“-Skulptur – die Figur auf einer großen Goldkugel – auf dem Kapitelplatz von Stephan Balkenhol oder auch Erwin Wurms „Gurken“ beim Furtwänglerpark. Für viel Diskussion sorgte 2005 auch Markus Lüpertz’ Hommage an Mozart. Mittlerweile gehört die fast drei Meter hohe Bronzefigur auf dem Ursulinenplatz zum Stadtbild.