Kaffee der Nächstenliebe

„Ich wollte Gutes tun, obwohl ich keine Millionen besitze“, schildert Gordon Kelz. Im Fernsehen sah er einen Beitrag über die süditalienische Tradition des „Caffè sospeso“, des „aufgeschobenen“ Kaffees. Und entschloss sich, diese nach Kärnten zu bringen. Dabei zahlt man zwei Kaffees, konsumiert aber nur einen. Das zweite Getränk erhalten Menschen, die sich keinen Kaffeehausbesuch leisten können. Inzwischen gibt es in Kärnten vier Standorte von „Gordon‘s Café der Nächstenliebe“: das Schlosscafé in Spittal, das Café Hahn in St. Veit, das Café Arcobaleno in Klagenfurt sowie das Café Luis in Villach.