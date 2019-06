Pensionist (57) zückte wegen lauter Musik Pistole

Schockerlebnis für einen Tischler, der Mitte Februar in einer Innsbrucker Wohnung gerade mit Bodenlegerarbeiten beschäftigt war: Ein 57-Jähriger, der an diesem Vormittag gerne geschlafen hätte und sich über den Lärm beschwerte, stand plötzlich mit einer Waffe vor der Tür. Am Dienstag saß der „Pistolero“ dafür vor Gericht.