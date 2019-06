„Bloodstained“: Gruseln im Geist von „Castlevania“

505 Games und Genre-Veteran Koji Igarashi („Castlevania: Symphony of the Night“) haben ihr gruseliges Sidescroller-RPG „Bloodstained: Ritual of the Night“ veröffentlicht. Das Abenteuer im Geiste von „Castlevania“ ist ab sofort für PC, PS4 und Xbox One erhältlich, eine Version für die Nintendo Switch folgt am 25. Juni.