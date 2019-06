56 Österreicher wollen Medaillen und Tokio-Tickets

Die Schwimmer sind diesmal aber gar nicht dabei. Auch Taekwondo, Fechten und Beachvolleyball sind anders als damals in Aserbaidschan diesmal nicht vertreten. Dadurch kommen in Weißrusslands Hauptstadt auch nur 15 Sportarten (199 Bewerbe) zur Austragung, in Baku waren es mehr als 20. Die Anzahl österreichischer Athleten ist von 143 auf rund 40 Prozent davon gesunken - das vom Österreichischen Olympischen Komitee (ÖOC) entsandte Team umfasst 56 Sportler. Für diese haben die Spiele jedoch eine hohe Bedeutung, für 37 rot-weiß-rote Aktive geht es direkt oder indirekt um Tickets für die Olympischen Spiele 2020 in Tokio. Im Bogenschießen, Schießen und Tischtennis sind unmittelbar Quotenplätze zu holen. Im Badminton, Judo, Karate und den Rad-Straßenbewerben sind die Konkurrenzen in den Qualifikationsprozess eingebettet. Im Badminton, Boxen und Judo werden zudem in Minsk offiziell auch EM-Medaillen vergeben.