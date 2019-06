Güterzug in Kirchberg entgleist: Ursache unklar

Schienenersatzverkehr eingerichtet

Laut ÖBB wurde unter anderem die Oberleitung in diesem Bereich beschädigt. „Aufgrund eines Folgeschadens sind auch die Systeme für die Kundeninformation und die Stellwerke in diesem Bereich (Kitzbühel, St. Johann i. T., Hochfilzen, Saalfelden und Leogang) ausgefallen. Zudem steht auf Grund des Schadens der Zugfunk in der gesamten Region West (Tirol und Vorarlberg) nicht zur Verfügung. Die Inneralpine Strecke ist unterbrochen. Ein Schienenersatzverkehr wird zwischen Wörgl und Saalfelden eingerichtet“, heißt es in einer Aussendung.