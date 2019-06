Hilfe für die Seele gelingt auch per Mausklick

„Jeder will gehört werden und mit anderen verbunden sein“, sagt Silvia Breitwieser, Leiterin der Telefonseelsorge in Oberösterreich. Gerade wenn Beziehungsprobleme oder psychische Beeinträchtigungen, etwa Depressionen, auftauchen, „brauche ich jemanden, der mir zuhört.“ Die Telefonseelsorge leistete dieses „Zuhören“ im Vorjahr für 130.000 Betroffene per Handy und für 3796 per Mail oder im Chat.