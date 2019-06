Beliebter Volksanwalt scheidet Ende Juni aus Amt

Sechs Jahre lang kämpfte er wie ein Löwe für die Schwachen in unserer Gesellschaft, jetzt nimmt Volksanwalt Günther Kräuter den Hut. Nicht aber, ohne noch einmal auf die dringlichsten Probleme unseres Landes hinzuweisen: Vor allem in der Kinder- und Jugendpsychiatrie müsse in der Steiermark noch etliches getan werden, darüberhinaus wirbt Kräuter für eine verpflichtende Masern-Impfung.