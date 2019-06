Sonde fotografiert frischen Krater auf dem Mars

Wie die University of Arizona auf ihrer Website berichtet, ist der Krater zwischen September 2016 und dem Februar dieses Jahres entstanden. Entstanden ist die vor Kurzem veröffentlichte Aufnahme am 17. April. Der neu entdeckte Krater gehöre zu den größten, die sie in den 13 Jahren, in denen man mit MRO den Mars beobachtet, jemals gesehen habe, sagt Forscherin Veronica Bray. Sie schätzt, dass der Brocken, der dort eingeschlagen hat, eine Größe von rund 1,5 Metern gehabt haben dürfte.