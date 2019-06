Räuber bedroht Trafikantin mit großem Küchenmesser

Den Schock ihres Lebens hatte eine Trafikantin in der Kurstadt im März erlitten. Ein Mann hatte kurz vor Ladenschluss die Frau im Geschäft in der Helenengasse mit einem großen Küchenmesser bedroht und war mit der gesamten Tageslosung auf und davon. Die Beamten der Stadtpolizei ließen nicht locker. Woche für Woche trugen sie mehr Erkenntnisse zu dem Überfall zusammen, bis die Puzzleteile ein klares Bild ergaben. Parallel dazu untersuchten die Ermittler eine Serie von Einbrüchen in Kellerabteile. Gestohlen wurden dabei mehr als zehn Fahrräder.