Kurzurlaub deluxe am Wörthersee gewinnen!

Moderne Eleganz trifft auf Tradition und eine besonders herzliche und familiäre Atmosphäre und garantiert damit die Grundlage für das persönliche Wohlbefinden der Gäste. Auf Basis der abendländischen 4-Elementelehre schuf Familie Grossmann ein einzigartiges Resort in dem die Grundlagen der TEM (traditionellen Europäischen Medizin) FEUER, WASSER, ERDE und LUFT, Mensch und Natur im Gleichgewicht halten. So vereint das Balance****Superior Ambiente, Ernährung, Wellnessanwendungen und Lebensstil in perfekter Harmonie.