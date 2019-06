Gegendarstellung

Sie behaupten auf www.krone.at in einem Artikel vom 14.02.2019 unter der Überschrift „Opposition empört. Milli Görüs: Noch ein Lokal in Wien“, dass - Islamistische Tendenzen hin oder her - die Milli Görüs das nächste Jugendlokal in 1170 Wien, Veronikagasse 26, eröffnet, dies mit dem Ziel, vor den nahestehenden Kommunalwahlen in der Türkei die Jungen zu erreichen.