Austria-Stürmer Monschein verletzt sich im Urlaub

Wie die Wiener weiter bekannt gaben, werden die zuletzt verliehenen Tarkan Serbest und Kevin Friesenbichler gemeinsam mit der Mannschaft am Mittwoch und Donnerstag mit den Leistungstests in die Vorbereitung einsteigen. Christoph Monschein zog sich bei einem Freizeit-Unfall im Sommerurlaub indes einen Riss der Beugesehne in der Hand zu. Der Stürmer wurde bereits operiert, wird aber zunächst individuell mit einer Reha-Gruppe trainieren. Verletzt fehlt derzeit auch Verteidiger Christian Schoissengeyr. Das erste (öffentliche) Mannschaftstraining unter Cheftrainer Christian Ilzer findet am Freitag ab 10:00 Uhr auf den Trainingsplätzen hinter der Nord-Tribüne der Generali-Arena statt.