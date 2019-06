Ian Anderson kommt mit Jethro Tull zu uns

Spaß vor Geld

Eine frische Karriere im Musikbusiness würde der Brite nach den Erfahrungen der letzten Jahre nicht mehr wagen. „Die Voraussetzungen sind so anders wie 1969. Die Chance, heute irgendwie von der Musik leben zu können, würde ich mit maximal 1 zu 5000 beziffern - damals ging das noch zehnmal einfacher. Es gibt nur mehr selten etwas Originäres und Spannendes, weil sich Musik zusehends wiederholt. An der Tankstelle oder Supermarktkasse kommt garantiert regelmäßigeres Geld herein, doch ich weiß natürlich, dass sich niemand aufhalten lässt, der eine echte Leidenschaft dafür hat. Meine Eltern rieten mir auch von allem ab, was mich sogar wütend und trotzig machte. Es hat mir aber auch geholfen, mich zu pushen und sie vom Gegenteil zu überzeugen. Mein prinzipieller Tipp: Lasst die Kids tun, was ihnen gefällt und versucht nicht, ihr Manager zu werden. Das ging in der Musikgeschichte oft in die Binsen - denkt an Michael Jackson! Ihm hat man all den Spaß genommen, weil es nur mehr ums Geld ging. Das war bei mir nie der Fall.“