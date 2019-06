„Schulschwänzerin“ Greta hat Bestnoten im Zeugnis

Greta nimmt „Gap Year“

In Schweden gilt in den ersten neun Jahren Schulpflicht, normalerweise stünde für Thunberg im August der Wechsel auf eine weiterführende Bildungsinstutition an. Die jedoch muss warten, kündigte Thunberg doch am 31. Mai am Rande der Demonstration in Wien an, nach dem Abschluss zunächst ein Jahr die Schule auszusetzen.