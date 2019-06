„Bei Monsterwellen reicht Paddeln nicht mehr!“

Wellen-Wahnsinn im Surf-Paradies Nazare! In Folge sieben der neuen krone.tv-Serie „Eight or Eighty“ nimmt Hauptdarsteller Alex Wippel die Zuseher gleichsam auf eine Backstage-Reise mit: Wie hält er sich fit? Wie trainiert er? Welche technische Ausrüstung ist beim Big-Wave-Surfing gefragt? Wie lang und dick muss das Seil sein? Welche Gerätschaften retten notfalls das Leben? All die Fragen werden hier im Video (siehe oben) beantwortet.